Ex Casa dello studente devastata dai vandali, Fratelli d'Italia: "La Regione è prontamente intervenuta"

“Dopo il grave episodio verificatosi all'interno e all'esterno della Biblioteca regionale, colpita da atti di vandalismo, la Regione Abruzzo, è prontamente intervenuta per ripristinare lo Stato dei fatti. Il gruppo consiliare di FdI ha chiesto al Presidente Marsilio un intervento urgente che è stato immediatamente messo in atto in meno di 24 ore”. È quanto affermano i consiglieri del gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Chieti, Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia.

“Il presidente Marsilio, inoltre, si è impegnato a risolvere il problema dell'agibilità della struttura con un successivo passaggio, al fine di riconsegnarlo al pubblico per un uso collettivo, nel più breve tempo possibile”, continuano i consiglieri, “al di là delle chiacchiere, e della totale inerzia dell'amministrazione, abbiamo preferito rispondere con interventi concreti, segno dell'importanza della filiera istituzionale, lasciando alle forze dell'ordine il compito di individuare i colpevoli e vigilare sulla struttura affinché ciò non si ripeta”.