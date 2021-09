Il sottosegretario della Lega, Sasso a Vasto, Lanciano e Francavilla

Partirà da Vasto la visita del sottosegretario di Stato all’Istruzione, onorevole Rossano Sasso, che sarà in Abruzzo giovedì 23 settembre per incontrare candidati, stampa e simpatizzanti. Lo annuncia in una nota il segretario regionale Lega Abruzzo Luigi D’Eramo.

Sasso sarà giovedì a Vasto (alle ore 12), per poi spostarsi a Lanciano (15,30) e infine a Francavilla (17,30) per incontrare i candidati della Lega nelle rispettive sedi elettorali e la stampa.

“In un momento così particolare per la ripartenza della scuola e delle attività legate alla cultura e all’istruzione – spiega D’Eramo - la visita del sottosegretario Sasso sottolinea un messaggio importante per il nostro territorio. Il lavoro della Lega al Governo sta permettendo di mettere in sicurezza il Paese per tornare alla normalità, e il mondo della scuola è il perno intorno al quale ruota il futuro delle nostre scelte strategiche”.