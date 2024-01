Sottanelli (Azione) sul sondaggio di Fratelli d'Italia: "I cittadini abruzzesi più intelligenti di come il centrodestra li vuole rappresentare"

“Il sondaggio del centrodestra indica che il 70 per cento degli abruzzesi ha un giudizio non positivo del loro operato, è un vanto?”. Questo il commento del deputato di Azione, Giulio Sottanelli sul sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia che darebbe il presidente della giunta regionale uscente Marco Marsilio in vantaggio di nove punti sul candidato del Patto per L'Abruzzo guidato da Luciano D'Amico

“Il sondaggio mostra con vanto il dato che misura al 30 per cento i cittadini che hanno giudizi positivi sull’operato del governo Marsilio negli ultimi cinque anni. Se, ciò, non fosse chiaro questo vuol dire che il 70 per cento degli abruzzesi ha un’opinione non positiva del lavoro svolto.

Questo dato è, inoltre, in netto contrasto con quello che dà Marsilio al 54 per cento dei consensi. I cittadini abruzzesi si riveleranno il 10 marzo più intelligenti di come il centrodestra li vuole rappresentare".

Queste le parole del deputato abruzzese e segretario regionale di Azione, Giulio Sottanelli.

“Sono curioso di vedere se il centrodestra pubblicherà il sondaggio completo - continua il deputato - per capire qual è l’opinione degli abruzzesi sul tema dei trasporti, sul tema sanità e sul tema della scuola, i tre punti su cui si concentrerà il programma di Azione in vista delle prossime elezioni regionali".