Rilascio tessere elettorali: aperture straordinarie degli uffici a Ortona

Aperture straodinarie dell'ufficio elettorale di Ortona in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Le tessere elettorali potranno essere ritirate nell’ufficio in corso Matteotti-largo Castello, oltre che negli ordinari orari di apertura al pubblico, anche nei seguenti giorni e orari: mercoledì 11, mercoledì 18 e mercoledì 25 maggio sempre dalle ore 15 alle ore 17

Guffici rimarranno aperti anche nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 giugno(dalle ore 9.00 alle ore 18.00) e domenica 12 giugno, durante le operazioni di votazione(dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

"Al fine di evitare assembramenti e lunghe attese nella giornata di svolgimento delle elezioni e nei giorni immediatamente antecedenti, gli elettori sono invitati a verificare con congruo anticipo di essere in possesso della tessera elettorale ovvero di non avere esaurito tutti gli spazi disponibili per l’apposizione del timbro da parte del presidente di seggio" specifica in una nota il Comune di Ortona.

Le aperture ordinarie dell’ufficio elettorale sono nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì dalle 15:30 alle 17:30.