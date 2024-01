Il candidato Franco Vanni (FdI) inaugura la sede elettorale a Ortona

Inaugurata sabato 13 gennaio Ortona la sede elettorale di Franco Vanni, candidato al consiglio regionale d'Abruzzo nella lista di Fratelli d'Italia.

"Un punto di ascolto, aperto a tutti i cittadini della provincia di Chieti e in particolare agli ortonesi; un luogo di confronto e di proposta: l'apertura di una sede elettorale non è per me un atto puramente formale, ma la scelta coerente di chi vuole proporsi concretamente al servizio del territorio" così ha esordito Vanni. La sede, in corso Matteotti 30, è stata inaugurata con la partecipazione del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, dei vicecoordinatori, senatore Guido Quintino Liris e onorevole Guerino Testa.

Medico prestato alla politica, Vanni, responsabile provinciale per la sanità di Fratelli d'Italia, ha lavorato perché l’ospedale civile "Gaetano Bernabeo" fosse riconosciuto, così come poi è stato, ospedale di base; ha difeso senza mai fare un passo indietro la necessità di mantenere presidi efficaci sul territorio. È stato lui a portare e sostenere il reparto di oncologia nell'ospedale di Ortona, attivando anche campagne di volontariato per la donazione di importanti attrezzature. Ed è questo stesso impegno che vuole portare in consiglio regionale:

"Devo ringraziare - ha detto - il presidente Marco Marsilio per l'impegno profuso in favore del territorio ortonese in particolare e più in generale per tutta la provincia. Lo scorso anno la vetrina offerta dalla partenza e dal passaggio del Giro d'Italia è stata una vera e propria boccata d'ossigeno per il turismo ortonese, così come fondamentale è stata l'attenzione per la nostra costa e per il porto".

All'inaugurazione della sede erano presenti anche i rappresentanti delle forze civiche che, con Fratelli d'Italia, compongono l'opposizione nel consiglio comunale sotto il logo di "Uniti per Ortona". All'incontro ha partecipato anche Forza Italia, tornata ad essere gruppo in consiglio comunale.