Elezioni regionali, il Comune di Chieti cerca scrutatori: come aderire

In occasione delle elezioni regionali in programma il prossimo 10 marzo la Commissione elettorale comunale nominerà il numero necessario degli scrutatori scegliendoli tra i cittadini iscritti nell’apposito Albo (approvato dalla Commissione il 16 gennaio 2024 e aggiornato alle domande presentate fino al 30 novembre 2023 che avranno manifestato interesse a ricoprire tale incarico.

Le domande di adesione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2024 compilando l’apposito modello con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: in forma cartacea all’Ufficio protocollo del Comune di Chieti in corso Marrucino 81 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.chieti.it