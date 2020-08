Referendum, a Fossacesia pubblicato l’avviso per la nomina di scrutatore: priorità ai disoccupati

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (fossacesia.org) l’avviso e la relativa domanda rivolta ai cittadini che vorranno essere nominati scrutatori in occasione delle referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.

Possono partecipare gli elettori iscritti all’albo degli scrutatori, aggiornato nel gennaio 2020. Il Comune darà priorità a disoccupati e studenti senza lavoro.

Le domande potranno essere scaricate dal sito fossacesia.org, oppure potranno essere ritirate presso l’Ufficio Elettorale Comunale, in via Marina, 18 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, ed il martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18. Le richieste, indirizzate alla Commissione Elettorale del Comune di Fossacesia, potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo, sempre in via Marina 18, nei giorni negli orari sopra specificati, oppure a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC) al seguente indirizzo: comune@pec.fossacesia.org.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 26 agosto 2020 e il giorno 31 agosto, alle ore 18:30, in pubblica adunanza, la Commissione Elettorale esaminerà le richieste pervenute procederà alla nomina mediante sorteggio.

“Anche in questa occasione, considerando la crisi dell’occupazione che colpisce soprattutto i giovani e le condizioni di difficoltà economiche e sociali di molte famiglie, la priorità sarà data a disoccupati, iscritti nei Centri per l’impiego territoriali e agli studenti delle scuole superiori e università che non percepiscono alcun reddito da lavoro autonomo o dipendente" precisa il sindaco, Enrico Di Giusepantonio.