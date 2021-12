La Lega precisa: "Il Tar ha solamente rinviato il giudizio di merito, votazioni non svolte nel rispetto delle regole"

"Per una concreta e più giusta informazione, la sentenza del Tar non entra nel merito della domanda da noi proposta, ma ha solamente rinviato il giudizio di merito alla fine delle operazioni di voto poiché non ha ravvisato motivi d'urgenza" è il primo commento di Luigi Leonzio coordinatore della provincia di Chieti della Lega Abruzzo, sulle elezioni provinciali che si sono concluse ieri sera con la vittoria di Francesco Menna.

La Lega, che aveva promosso il ricorso, tuttavia ritiene che "la votazione parziale di ieri (16 Comuni) non sia stata svolta nel rispetto delle regole, visto che non c'è stata una libera scelta considerando i risultati parziali noti" e fa sapere l'intenzione di continure a difendere in tutti i luoghi preposti "il delicato momento elettorale e il rispetto delle norme a tutela dell'ente e di tutti".

Leonzio definisce le elezioni provinciali "una bizzarra anomalia". "Al contestato voto ponderato, che rende scontato il risultato elettorale complessivo, si aggiungono le gravi irregolarità

procedurali poste in essere nel corso dello svolgimento delle elezioni amministrative della provincia di Chieti. Anche in un tale contesto - sottolinea - appare evidente lo straordinario successo elettorale della Lega: Giuseppe Luciani con 7263 voti è il consigliere eletto con maggiori consensi dell’intero consiglio provinciale di Chieti. Il lavoro, la perseveranza, la passione e la capacità di ascolto certificano ancora una volta la identità politica della Lega e la rende diversa e riconoscibile da tutti i cittadini".