Elezioni politiche, vince Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia: in Abruzzo Il Movimento 5 Stelle scavalca il Pd

Giorgia Meloni vola con Fratelli d'Italia e traina l'intero centrodestra nonostante il forte calo di consensi della Lega di Salvini e il discreto risultato di Forza Italia (solo considerando i sondaggi della vigilia).

FdI è ora il primo partito italiano con quasi il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che con il 19,4% si attesta addirittura sotto la soglia del 20%..

Il Movimento Cinque stelle è il terzo partito italiano con il 16,5 per cento. Per la Lega un deludente 8,5 per cento seguita da Forza Italia data all’8%.

Il centrosinistra alla Camera raggiunge il 26,8%, Il M5s il 16% e il terzo polo si ferma al 7,5 per cento.

Affluenza alle 23 al 63,95%, la più bassa mai registrata. Oltre nove punti in percentuale in meno del 2018.

RISULTATI IN ABRUZZO (IN AGGIORNAMENTO)

Per quanto riguarda l’Abruzzo, al Senato il centrodestra incassa il 48,58%, con Fdi al 27,45% la Lega all’12,18%, Forza Italia al 8,30%, Noi moderati 0,65%

Il centrosinistra è al 21,37% con il Pd al 16,12%, Alleanza verdi Sinistra al 2,65% + Europa al 1,97%, Impego civico al 0,64%.

Il Movimento stelle al 16,3%, il Terzo polo al 6,3%.

Sotto la soglia del 3% Italexit 1,3%, Unione popolare al 1,9%, Italia sovrana e popolare 1,6%.

Alla camera il centrodestra è al 47,80%, con Fdi al 27,95%, Forza Italia all’11,13%, Lega al 8,04%, Noi moderati allo 0,68%.

Il centrosinistra è al 21,88%, con il Pd è al 16,57% Alleanza verdi Sinistra al 2,72%, + Europa al 1,97% Impego civico allo 0,62%

Il Movimento stelle al 18,42% il Terzo polo al 6,27%

Sotto la soglia di sbarramento del 3% Italexit al 1,87% , Unione popolare al 1,72% , Italia sovrana e popolare al 1,12%, Vita a 0,47%, De Luca sindaco d’Italia 0,18%.