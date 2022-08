Elezioni politiche, i candidati in Abruzzo della lista "Sinistra Italiana - Europa Verde"

Anche la lista "Sinistra italiana - Europa Verde" parteciperà in Abruzzo alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Inizialmente la lista era stata esclusa dalla Corte d'appello dell'Aquila ma a seguito del ricorso è stata riammessa in Abruzzo anche per la Camera dei deputati.

Ecco l'elenco dei candidati per il proporzionale alla Camera e al Senato. Il partito sostiene la coalizione del Pd:

Proporzionale Camera: 1) Rahel Seium; 2) Paolo Fasciani ;3) Serena Squeo ; 4) Edoardo Raimondi.

Proporzionale Senato: 1) Pierluigi Iannarelli, 2) Katia Romano; 3) Arcangelo Di Berardino.