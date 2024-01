Il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini a Lanciano e Vasto: sostegno a Luciano D'Amico

Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico e governatore della Regione Emilia Romagna, sarà in Abruzzo sabato 20 e domenica 21 gennaio per una serie di incontri a sostegno di Luciano D’Amico, candidato alla presidenza della giunta regionale per la coalizione Patto per l’Abruzzo.

Il tour di Bonaccini inizierà sabato alle ore 17 a Lanciano, nella Casa di conversazione (piazza Plebiscito), dove parteciperà a un’iniziativa con Luciano D’Amico.

Alle ore 19 il presidente dem si sposterà a Vasto, nella pinacoteca di palazzo D’Avalos (piazza Lucio Valerio Pudente), per un’altra iniziativa con D’Amico.

Il giorno seguente sarà a Pescara e Alba Adriatica.

“Siamo orgogliosi dell’attenzione che il partito sta riservando all’Abruzzo - ha commentato il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli - lo scorso fine settimana abbiamo ricevuto la visita della segretaria Elly Schlein nella Marsica, adesso accogliamo con lo stesso entusiasmo il presidente Stefano Bonaccini. È chiaro che il Pd crede fortemente in Luciano D’Amico e nel progetto che sta portando avanti per dare all’Abruzzo una giunta regionale credibile e operosa”.