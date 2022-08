Nuova formazione politica per Maurizio Lupi: presentata “Noi con l’Italia” a Francavilla al Mare

Nuova formazione politica per Maurizio Lupi che ieri a Francavilla ha presentato “Noi con l’Italia”, che sarà presente anche in Abruzzo con la propria lista all’interno della coalizione di centro destra.

"Un pilastro fondamentale per offrire una proposta dei moderati di centro al governo del nostro Paese - le parole dell'onorevole Lupi - . Noi intendiamo la politica come servizio ai cittadini, dando risposte concrete e respingendo ogni forma di assistenzialismo dello Stato. Ognuno ha diritto al lavoro e ad uno stipendio dignitoso.L’Abruzzo ha grandi eccellenze ed è compito della politica valorizzarle. Nella nostra regione, le mie origini di Fossacesia rendono naturale l’attaccamento all’Abruzzo, il buon governo del centro-destra, guidato dal

presidente Marsilio, è la migliore risposta allo spauracchio della destra al potere creato ad arte da qualcuno".

“La nostra è una proposta concreta - ha aggiunto Paolo Tancredi, coordinatore regionale di “Noi con l’Italia” - e in linea con la nostra storia, quella di una proposta politica liberale, sussidiaria, che vede lo Stato al servizio dei cittadini, che valorizza il rapporto con i territori e con le tante formazioni sociali. Una proposta che può trovare ampi spazi in Abruzzo in virtù anche della storia politica della nostra regione. Diverse persone hanno già dato la propria disponibilità a rappresentare “Noi con l’Italia” alle prossime politiche". Fra queste, nella provincia di Chieti, il consigliere comunale di Chieti Enzo Ginefra e la dottoressa Maria Laura Pollice.