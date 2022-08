Elezioni politiche, le liste escluse alla Camera e al Senato

Sono 15 (8 alla Camera e 7 al Senato) le liste escluse dalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre per la circoscrizione Abruzzo.

Come riferisce l'agenzia Dire, già alla chiusura dei termini per la presentazione le liste erano state ammesse con riserva.

Ieri sera (mercoledì 24 agosto) alle 20 sono scattate le 48 ore di tempo entro il quale dovranno presentare ricorso in Cassazione che, poi, avrà un giorno per esprimere il giudizio definitivo.

Le liste escluse alla Camera sono: Pensiero e Azione Ppa, Mastella Noi Di Centro Europeisti, Forza Nuova Apf, Gilet arancioni Unione cattolica italiana, Alleanza Verdi e sinistra, Partito Animalista Ucdl 10 volte meglio, Forza del popolo, Referendum e Democrazia con Cappato.

Quelle escluse al Senato sono, invece: Pensiero e Azione, Mastella Noi di centro Europeisti, Sud chiama nord, Gilet arancioni, Partito Animalista, Forza del popolo, Referendum e Democrazia con Cappato.

Delle 12 liste che il 23 agosto erano state ammesse con riserva sono state ammesse definitivamente: Italia Sovranisti e Popolari, Unione Popolare con De Magistris, Alternativa per l'Italia no green pass e Sud chiama Nord.