Elezioni politiche: l'ex premier Giuseppe Conte inizia la campagna elettorale a Chieti

Parte da Chieti la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. L'ex premier Giuseppe Conte sarà in piazza Gb Vico il 31 agosto alle ore 19 per incontrare gli elettori.

L'inizio del tour elettorale in Abruzzo verrà preceduto da una conferenza stampa in piazza Unione a Pescara prevista per domani sabato 27 agosto alle ore 11.