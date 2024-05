Elezioni, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno in Abruzzo per sostenere i candidati del Partito Democratico

La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno sarà in Abruzzo, venerdì 31 maggio, per sostenere i candidati alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Con Picierno ci saranno la candidata Manola Di Pasquale, Antonio Decaro e il capogruppo Silvio Paolucci, sindaci e dirigenti Pd. Una fitta agenda di incontri per confrontarsi con cittadini, amministratori, imprese, artigiani, sindacati, lavoratrici e lavoratori, studenti e operatori del terzo settore.

Tra gli appuntamenti vi saranno diversi incontri pubblici. Alle ore 12, a Pineto, per un incontro largo con amministratori e operatori del territorio. Alle 17.15, si riunirà l’area del centro sud della provincia di Chieti a Lanciano nel circolo Pd per aprire importanti dossier sulla città, sull’automotive e sulla connessione infrastrutturale dell’area produttiva maggiormente sensibile ai temi europei.

Segue poi l’incontro sulla città di Pescara al teatro Sant’Andrea e l’incontro con le realtà della provincia dell’Aquila, alle 20.30, a Barisciano, per chiudere con una festa al Parco di Villa Bianca a Scafa, alle 21.30.

Sarà l'occasione per approfondire opportunità e sfide della transizione verde, per cui l’Abruzzo è protagonista storico di un modello di sviluppo capace di coniugare eccellenza industriale e bellezze naturali, alla transizione digitale per connettere l'Abruzzo al futuro, ancora indietro in molte aree regionali.

