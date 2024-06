Seggi aperti dalle 7 per europee e amministrative: bassa l'affluenza nel primo giorno di voto

Seggi di nuovo aperti dalle 7 di questa mattina, domenica 9 giugno, per le elezioni europee e le amministrative che si stanno svolgendo in diversi comuni della provincia di Chieti.

La seconda giornata di voto si concluderà alle 23. I cittadini di tutta la provincia sono chiamati a eleggere i membri del Parlamento europeo che spettano all'Italia e, nei 50 comuni della provincia di Chieti, anche il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Le operazioni di spoglio delle schede per le europee avranno inizio in serata, subito dopo la chiusura dei seggi. Lo scrutinio per le comunali inizierà invece alle 14 di domani, lunedì 10 giugno, quando nei 50 comuni della provincia di Chieti si scoprirà il nome del nuovo sindaco eletto poiché, essendo tutti con con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio.



Le affluenze

Timida intanto l'affluenza al termine della prima giornata di voto alle europee, sabato 8 (le urne erano aperte dalle 15) giugno: in Abruzzo alle ore 23 si è recato alle urne il 12,7% degli aventi diritto, a Chieti l'11,1% e nell'intera provincial'11,7%.

La percentuale sale invece per le amministrative: complessivamente in provincia alle 23 aveva votato il 19,3%. Tra i comuni chiamati al voto, l'affluenza più alta sabato è stata registrata a Vacri (31,6%), quella più bassa a Montebello sul Sangro (2,3%), seguita da Colledimezzo (6,7%).

Dove si vota in provincia di Chieti

Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale nei comuni di Altino, Ari, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Casalincontrada, Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Gessopalena, Gissi, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Villalfonsina, Villamagna.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Le elezioni europee

Come detto, fino alle 23 si vota anche per il rinnovo del Parlamento europeo. L'Abruzzo appartiene alla circoscrizione Sud insieme a Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata da cui verranno eletti 18 eurodeputati dei 76 membri che spettano all'Italia.