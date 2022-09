Elezioni politiche, Marsilio: "Faremo squadra con il governo per il bene dell'Abruzzo"

"Faremo squadra con il governo nazionale, per il bene dell'Abruzzo, che ne esce consolidato e più forte. Abbiamo nel nostro territorio per Fdi una media superiore a quella nazionale". Così il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, eletto nel 2019 primo governatore meloniano, nel corso della conferenza stampa all'Aquila per commentare il voto alle politiche che ha portato Fdi a essere il primo partito italiano e il centrodestra a vincere le elezioni.

In Abruzzo Fratelli d'Italia ha ottenuto il 27,7% alla Camera e il 27,2% al Senato, (rispetto alla media italiana del 26.03 in Senato e del 26.01 alla Camera), che fa di Fdi anche nel territorio abruzzese di gran lunga il primo partito.

Un altro record è emerso nel collegio uninominale alla Camera L'Aquila-Teramo, dove il leader nazionale, Giorgia Meloni, ha vinto con il 51,49% dei consensi: il partito che ha portato a casa il 30,64% dei consensi. "È stata una grande campagna elettorale di Giorgia Meloni, alla faccia di chi l'attaccava senza argomenti. Quando Fratelli d'Italia sarà al governo avrà una grande responsabilità sulle spalle. Ieri Giorgia, nel suo primo incontro con la stampa, ha già dato una lezione a tutti con la sua sobrietà - ha spiegato ancora Marsilio - Da presidente della Regione dico che anche l'intero centrodestra ha fatto una buona prestazione, Fi è sopra la media, Lega ha un dato superiore rispetto a quello del centrosud. Questo consolida la coalizione in Regione, e ci sprona ad andare avanti nella stessa direzione". Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dirigenti del partito e sei eletti nella circoscrizione abruzzese.