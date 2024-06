Elezioni comunali 2024 a Montebello sul Sangro: i risultati

Nicola Di Fabrizio della lista Crescere Insieme è stato confermato sindaco di Montebello sul Sangro per il terzo mandato consecutivo. Il piccolo comune dell'Unione dei comuni montani del Sangro, fra i meno popolati di tutto l'Abruzzo, ma con quattro candidati a sindaco, è stato il primo a terminare le operazioni di scrutinio, iniziate alle ore 14 di oggi (lunedì 10 giugno).

Nell'unica sezione allestita in paese, Di Fabrizio ha ottenuto 33 voti, il 78,57%. Il 21,43% delle preferenze è andato a Vincenzo Baruffal, sostenuto dalla lista Energie Nuove. Non hanno ricevuto alcun voto i candidati Lorenzo Di Luzio (Sovranisti per l'Italia-L'Altra Italia e civiche) e Fiore Mastrocola (Forza Nuova).

