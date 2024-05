A Casalincontrada la presentazione della lista per Vincenzo Mammarella sindaco

Domenica 5 maggio a Casalincontrada il candidato sindaco Vincenzo Mammarella presenta la sua ricandidatura e la squadra a sostegno.

La lista, fa sapere la stessa amministrazione Mammarella, avrà a bordo l’attuale vicesindaco Federica Montanaro, dipendente del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, gli avvocati Gioia Malandra e Gabriele Torello, l’ingegnere Walter Esposito e i tecnici Bruno D’Orazio e Stefano D’Ascenzo.

Nuovi ingressi nella lista “Per Casale - Trasparenza e partecipazione” sono il già comandante della polizia municipale di Casalincontrada, Gabriele Adriani, Letizia Aceto, operatrice mensa, Antonella Lombardi, operatrice sanitaria, Claudio Esposito, carrozziere, Valentina Di Meo, Assistente sanitario odontoiatrico e l’Ingegnere meccanico Stefano Fasoli.

Tantissimi gli incontri gli incontri elettorali in programma che si terranno in questo mese, il primo è appunto questa domenica alle ore 10 in piazza A. De Lollis.