Elezioni comunali 2021, a Francavilla sono otto i candidati alla carica di sindaco

Sono otto i candidati sindaco per Francavilla per un totale di 20 liste a sostengono. Il centrosinistra presenta Luisa Russo, avvocato, attuale assessore al commercio che è sostenuta da 5 liste: “Antonio Luciani 2021-2026”, “Insieme Siamo Francavilla”, “Francavilla in azione”, “Alleanza Democratica” e Partito Democratico.

Il centrodestra schiera Roberto Angelucci, in passato quattro volte sindaco, l’ultima volta dal 1998 al 2008, 6 le liste che lo appoggiano: “Angelucci sindaco”, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, “Abruzzo indipendente / Udc” e “Noi per Francavilla” .

Franco Moroni è sostenuto da 3 liste: “Francavilla nel cuore”, “Nuove prospettive” e “Cambiamo con Toti”.

Il candidato sindaco Livio Sarchese è sostenuto da Movimento 5 stelle e dalla lista civica “Si amo Francavilla”.

Infine, Moreno Bernini dalla lista “Uniti a sinistra”, Carmine Montebello dalla “Lista etica Montebello”, Camillo Paolini da “Aria nuova per Francavilla” e Gianluca Baldassarre dalla lista “Gianluca Baldassarre sindaco”.