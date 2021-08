Elezioni amministrative, Angelucci inaugura il comitato elettorale a Francavilla al Mare

A Francavilla al Mare, il candidato sindaco di centrodestra Roberto Angelucci ha inaugurato il suo comitato elettorale in via Adriatica Nord 1.

Nove liste a sostenerlo: Forza Italia con il coordinatore cittadino Daniele D’Amario, Fratelli D’Italia con Dino Di Giovanni coordinatore locale, Lega con il coordinatore locale Giovanni Angelucci, Udc con Alfonso Piscitelli coordinatore locale, Angelucci sindaco con Mario Giangiacomo capolista, Il Popolo della Famiglia e Stefano Di Renzo coordinatore provinciale Chieti, Abruzzo Indipendente e Antimo Nick Di Meola coordinatore provinciale Chieti, Francavilla con Angelucci ed Ugo Iacone coordinatore locale, Lello Tenaglia responsabile regionale della lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi. Proprio Sgarbi sensibile alla questione dell’abbattimento di Palazzo Sirena, ha deciso di dare il suo appoggio al candidato di centrodestra. Presenti all’inaugurazione anche il capogruppo alla Regione di FdI, Guerino Testa, ed Etel Sigismondi, responsabile regionale di FdI.

“Sono felice oggi di intraprendere questa campagna elettorale, ma ho anche un impegno: continuerò ad essere il Roberto di sempre, che ama la sua famiglia, che ama fare il bagno con i suoi nipoti al mare, quell’uomo che avete visto in giro in sella ad una moto, continuerò a lavorare presso l’azienda che mi ha dato la possibilità di mantenere la mia autonomia; oggi mi metto in gioco di nuovo per Francavilla, fare il sindaco è un impegno serio e non ci si può improvvisare” ha detto Angelucci.

Il candidato sindaco mira in particolare alla condivisione ed all’apertura verso gli altri comuni, ad implementare i servizi e la loro qualità. “Vanno perfezionati lì dove ci sono già ma vanno introdotti dove mancano grazie anche all’esperienza, al dialogo ed al coinvolgimento delle persone e delle professionalità di Francavilla”.

E conclude:“Bisogna puntare anche alla costruzione di una comunità all'avanguardia che guardi molto anche alla formazione, dia spazio alle politiche sociali, allo sviluppo economico ed al turismo, e metta in risalto la promozione culturale”.