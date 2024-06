Elezioni amministrative in provincia di Chieti: la diretta dello spoglio

Urne chiuse in provincia di Chieti dalle 23 di ieri nei 50 Comuni si è votato per per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, oltre che per le elezioni europee.

I seggi sono rimasti aperti ieri dalle 7 alle 23 e sabato dalle 15 alle 23. In provincia di Chieti al termine del fine settimana di voto l’affluenza registrata è stata del 58,41% degli aventi diritto, contro il 58,61% delle elezioni amministrative precedenti. In Abruzzo ha votato il 61,56% degli aventi diritto.

Lo scrutinio è iniziato alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno.

Qui pubblicheremo in diretta i risultati per i vari Comuni del Chietino.

Ore 17:40 Terminato lo spoglio anche a Bucchianico: sarà Renzo Di Lizio il nuovo sindaco che ha ottenuto il 59%.

Ore 17:33 Diego Giangiulli è stato confermato sindaco di Pretoro per i prossimi 5 anni.

Ore 17:24 Ad Ari Fabio Santone con "Uniamo Ari" è eletto sindaco con il 57,46% dei voti.

Ore 17: 20 A Paglieta confermato il sindaco uscente Ernesto Graziani con il 56,25%.

Ore 17:10 Antonio Colonna vince la corsa a sindaco di Carpineto Sinello con il 50,39% di voti.

Ore 16:52 Armando Di Luca è il nuovo sindaco di Borrello con il 70% di voti.

Ore 16:34 A Rapino lo sfidante Mario Santovito ha la meglio sul sindaco uscente Rocco Micucci.

Il sindaco uscente Catia Di Fabio è stata riconfermata invece alla guida di Monteodorisio per altri 5 anni.

Ore 16:22 Rocco Di Nanno è stato rieletto sindaco di Filetto con il 60,4% dei voti.

Ore 16:21 Cambia il sindaco a Canosa Sannita: Costanza Berardi della lista Impegno Comune la spunta sugli altri due candidati, fra cui il sindaco uscente.

Ore 16:18 Danilo D'Orazio è stato riconfermato sindaco di Civitella Messer Raimondo per il terzo mandato.

Ore 16:05 A Poggiofiorito confermato il sindaco uscente Remo D'Alessandro con il 68,60% delle preferenze.

Ore 16 Un plebiscito a Palombaro per il nuovo sindaco Rosalia Di Martino eletta con il 95,69% dei voti.

Ore 15:39 Tornareccio elegge il sindaco uscente Nicola Iannone con un netto 70,58% di preferenze.

Ore 15:38 Superato il quorum a Bomba dove il sindaco uscente Raffaele Nasuti, unico candidato in corsa, è stato confermato alla guida del Comune anche per i prossimi 5 anni.

Ore 15:25 Diana Peschi con Scegliamo Civita è stata eletta sindaco di Civitaluparella con il 51,85% di preferenze.

Superato il quorum a Palmoli: il sindaco uscente Giuseppe Masciulli, unico candidato in corsa, è stato confermato alla guida del Comune anche per i prossimi 5 anni.

Ore 15:15 A Liscia Antonio Di Santo è stato confermato sindaco anche per i prossimi 5 anni: ha avuto la meglio sugli altri due candidati con l'86,93%.

Ore 15:13 Christian Simonetti, sostenuto dalla lista Uniti per Colledimezzo, è stato confermato per il terzo mandato consecutivo sindaco del piccolo centro dell'unione dei comuni montani del Sangro: ha ottenuto 212 voti, pari al 85,48%.

Ore 14:51 Patrizia D'Ottavio è sindaco di Monteferrante con il 64,2%.

14:43 A Montebello sul Sangro, nell'unica sezione scrutinata, c'è già il nome del sindaco: è Nicola Di Fabrizio della lista civica Crescere, ha ottenuto il 78,57% delle preferenze sconfiggendo l'avversario Baruffal di che è rimasto al 23,1%.

In provincia di Chieti si è votato nei comuni di Altino, Ari, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Casalincontrada, Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Gessopalena, Gissi, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Villalfonsina, Villamagna.