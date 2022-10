Elezioni politiche, il deputato Pagano: "Forza Italia cresce in Abruzzo, ottimisti per le Regionali"

"Trend in crescita per Forza Italia Abruzzo, pronti ad affrontare le prossime elezioni regionali con grande ottimismo". A dirlo è il deputato Nazario Pagano che è ancora coordinatore regionale del partito.

"Siamo la seconda forza del centrodestra in Abruzzo - spiega il deputato - con prospettive di avere risultati anche superiori nelle prossime tornate elettorali per le quali, con grande ottimismo e spirito positivo, inizieremo fin da subito a organizzarci. Rispetto alle europee del 2019 abbiamo infatti registrato un trend di crescita, passiamo dal nove al 12%, su base regionale".

Pagano ricorda che "si tratta del terzo risultato più importante per Forza Italia, quattro punti superiore alla media nazionale. Inoltre l’Abruzzo, pur non avendo avuto un collegio uninominale che gli avrebbe procurato un seggio sicuro, è riuscito a conquistarlo con le proprie forze, voto dopo voto, sovvertendo ogni pronostico. Ovviamente questo risultato ci dà anche la forza di chiedere a Roma spazio per entrare nel governo nazionale, come ha sostenuto anche l'altro candidato capolista al Senato che ha sfiorato l’elezione, Lorenzo Sospiri. Un ringraziamento particolare va ai tre consiglieri di Valore Abruzzo, Angelosanti e Marcovecchio e Di Gianvittorio e al vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Santangelo, che sono stati al nostro fianco insieme a tanti sindaci e amministratori locali che hanno di fatto consentito questo risultato".