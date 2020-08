La lista “Progetto per Guardiagrele” riammessa alla competizione elettorale

Rientra nella competizione elettorale per le amministrative del 20 e 21 settembre, la lista “Progetto Per Guardiagrele” a sostegno del candidato sindaco Donatello Di Prinzio. Dopo la doccia fredda della settimana scorsa, causata da un ritardo di dieci minuti negli adempimenti di consegna dei documenti che aveva determinato l’esclusione della lista dalla campagna elettorale, la squadra civica guidata da Di Prinzio può tirare un sospiro di sollievo.

Ieri, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso annullando l’esclusione della lista dalla competizione elettorale e condannando il Comune di Guardiagrele al pagamento delle spese processuali.

Nel merito, i giudici hanno evidenziato che “i presentatori alle 9,50 circa si recavano presso l’ufficio elettorale del Comune ove i funzionari preposti verificavano la completezza di tutta la documentazione esibita (omissis); che i medesimi compilavano in modo completo il verbale di presentazione inviandolo alle 9,57 successive al Segretario comunale tramite sistema di posta interno; che il Segretario ha poi stampato e sottoscritto tale verbale non modificandolo salvo con riferimento all’orario di ricezione della documentazione”. Infatti, il TAR ha precisato che il verbale compilato dal Segretario non aveva valore ostativo in quanto incompleto ed era tale da manifestare solo il “protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto”.

"La giustizia ci ha dato ragione, ne eravamo convinti perché stiamo lavorando con serietà e non siamo degli sprovveduti - ha commentato il candidato Di Prinzio con soddisfazione - in questi giorni di tensione e sconforto ho capito ancora di più quanto “Progetto Per Guardiagrele” non sia solo una lista di singoli ma ormai sia diventata una vera e propria famiglia che con la sua compostezza ma anche con fermezza, andrà avanti al fianco della gente per arrivare ad amministrare questa città".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia, un pizzico di rammarico per come sono andate le cose, comunque rimane: "la campagna elettorale poteva iniziare più serenamente per tutti, invece a causa di un disguido e della scarsa sensibilità di alcuni, si è finiti davanti al giudice - ha rimarcato il candidato - il tempo dei brutti pensieri è finto. Adesso si guarda avanti e al futuro con progettualità".



Domani, domenica 30 agosto alle ore 10, si terrà la presentazione dei candidati della lista “Progetto Per Guardiagrele” in piazza Santa Maria Maggiore.