Doppia sede elettorale per Bruno Di Iorio: le inaugurazioni in centro e allo Scalo

Doppia sede elettorale, in centro città e allo Scalo, per il candidato sindaco del polo civico, Bruno Di Iorio.

Due le inaugurazioni in programma questa settimana. Domani (martedì 21 luglio), alle ore 19.30, ci sarà il taglio del nastro della sede in viale Abruzzo 9. Giovedì (23 luglio), alla stessa ora, l'inaugurazione dei locali in corso Marrucino 147.

"Sarà un momento importante non solo di presentazione della coalizione - spiega il candidato sindaco - ma soprattutto di apertura di uno spazio politico alla città, un momento di condivisione e incontro su valori, principi, temi di interesse comune. Sarà una tappa di un lungo percorso insieme, accomunati dall’amore e la cura per la città, che ci condurrà ad un traguardo di ricostruzione dell’identità teatina".