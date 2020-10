Marcotullio: "IdeAbruzzo cresciuto, ma penalizzato dalle divisioni interne al centrodestra"

Dopo i vari botta e risposta post elettorali all'interno della coalizione di centrodestra, il presidente della lista civica IdeAbruzzo Donato Marcotullio prende posizione richiamando all'unità.

"IdeAbruzzo ha riportato un risultato in grande crescita a Chieti - ricorda - anche se penalizzato dalle divisioni interne al centrodestra".

Marcotullio chiede che "si abbassino i toni all'interno della coalizione" e "se ci sono delle responsabilità vengano chiarite in maniera definitiva".

Il presidente di ideAbruzzo, pensando ai prossimi appuntamenti elettorali in Abruzzo, aggiunge: "Non possiamo permetterci di presentarci in altre competizioni e continuare a far finta che nulla sia successo e soprattutto commettere gli stessi errori che fanno male non solo alla politica, ma soprattutto a quei tantissimi cittadini che credono ancora in un centrodestra unito".