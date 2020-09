Distretto sanitario di base, Paolo De Cesare: “Subito riapertura a Chieti scalo”

“Un incontro per garantire alla cittadinanza, il nostro massimo impegno sulla questione del distretto sanitario di base”. Si è parlato del presidio scalino questa mattina nel comitato elettorale di Paolo De Cesare. La chiusura del distretto che ha già scatenato polemiche a livello regionale in particolare tra Movimento 5 Stelle e l’assessore Mauro Febbo.

“Le colpe sono di una classe politica inadeguata – ha dichiarato De Cesare – noi andremo dal direttore generale Schael a chiedere luogo e data della riapertura e non ce ne andremo fin quando senza garanzie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La candidata consigliera Ianiro ha detto che "una volta riaperto il distretto sanitario dovremo lavorare per trasformarlo in una vera e propria 'Casa della salute' per la prevenzione dei nostri concittadini"