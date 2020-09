Campagna elettorale agli sgoccioli: gli ultimi comizi in piazza dei candidati

Per chi è ancora indeciso, per chi vuole ribadire il sostegno al proprio candidato sindaco e per chi vuole soltanto ascoltare, ecco il calendario degli ultimi comizi dei cinque candidati sindaco di Chieti.

Giovedì 17 settembre chiude la campagna elettorale Diego Ferrara che terrà il comizio alle ore 19 in piazza G.B. Vico.

Luca Amicone, che non ha mai fatto comizi, ha annullato l'evento di chiusura per partecipare ai funerali di Riccardo Mercante, l'ex consigliere regionale M5s deceduto ieri in un incidente stradale.

Gli altri tre candidati Paolo De Cesare, Bruno Di Iorio e Fabrizio Di Stefano invece terranno domani sera, venerdì 18, gli ultimi comizi, tutti e tre in contemporanea alle ore 19.

De Cesare tornerà in piazza Vico, Di Iorio chiuderà in piazza Malta, mentre Di Stefano in piazzale Marconi.