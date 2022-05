Edilizia scolastica, finanziamenti alla "Paolucci" di Vasto: soddisfatta la Lega

In Abruzzo saranno destinati quasi 34 milioni di finanziamenti per la realizzazione di nuova edilizia scolastica, a seguito dell’avviso pubblico finanziato dal Next Generation Eu, a copertura della realizzazione di 6 nuovi edifici scolastici, di cui la metà in provincia di Chieti.

Soddisfazione è stata espressa dalla Lega Abruzzo, tramite Sabrina Bocchino, portavoce regionale: “Il nostro grazie va al sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso della Lega, con il quale abbiamo portato avanti un confronto costante per il raggiungimento di questo obiettivo e che ha saputo mostrare particolare attenzione ed impegno verso le criticità sollevate dai territori. Come vastese e come persona vicina al territorio – dice ancora la consigliera regionale - non posso che essere felice dello stanziamento di 3,3 milioni di euro per l’abbattimento e la ricostruzione del complesso intitolato a R. Paolucci a Vasto, una operazione per la quale ci siamo adoperati con costanza e decisione in considerazione anche della anzianità strutturale della scuola eretta nel 1956, tra le più vecchie tra quelle per le quali è stato richiesto il finanziamento in Italia, e non più adeguata e sicura di fronte alle esigenze del XXI secolo”.