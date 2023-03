Documentario 'Invisibili', Italexit: "Nessun mistero dietro l'annullamento della proiezione"

"Non c'è alcun 'giallo' dietro l'annullamento della proiezione del documentario Invisibili organizzato lo scorso 3 marzo da Italexit nella sala consiliare della Provincia di Chieti. E quindi nessuna smentita sulle motivazioni della decisione presa in extremis da Massimo Pietrangeli, commissario regionale del partito di Gianluigi Paragone".

A dirlo è Andrea Di Ciano, coordinatore provinciale di Italexit per Chieti che aveva richiesto alla Provincia l'utilizzo della sala per la proiezione del documentario diretto da Paolo Cassina. La smentita era stata ventilata da Nico Liberati del comitato Difesa Minori lo scorso mercoledì.

"Ringrazio l’organizzazione per aver riportato il docufilm a Chieti - spiega Di Ciano - ma il signor Nico Liberati si sbaglia, e per diverse e chiarissime ragioni: in primo luogo, non è al corrente delle dinamiche che regolano l’organizzazione di Italexit–Abruzzo, al cui interno di fatto non ricopre alcun ruolo; ogni dichiarazione - sottolinea il coordnatore provinciale chietino - riportata da fonti estranee al partito è da considerarsi infondata, tanto più in un caso come questo, visto che la direzione regionale di Italexit e noi stessi del coordinamento provinciale avevamo per tempo diffuso la motivazione alla base della decisione di annullare la proiezione".

Sulla questione della smentita annunciata ma non prodotta interviene anche il commissario Pietrangeli: "Siamo stupiti per una tempesta in un bicchier d'acqua: nessun mistero, visto che avevamo annullato a causa della sopravvenuta indisponibilità di alcuni relatori per motivi di salute. Non c'è materia per qualsivoglia dietrologia".