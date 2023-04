Di Roberto (Gruppo misto) contro Fratelli d'Italia: "Plaudono a una delibera in ritardo di 4 anni"

"La delibera è in ritardo di quattro anni, ma i consiglieri di Fratelli d'Italia esultano". L'accusa arriva dalla consigliera comunale del gruppo misto Barbara Di Roberto, che fa riferimento al commento del gruppo consiliare composto da Carla Di Biase, Roberto Miscia e Giuseppe Giampietro, sull'approvazione della giunta regionale sull'avvio dei lavori per lo studentato nella ex caserma Pierantoni.

"Per lo studentato della Pierantoni - ricostruisce la consigliera - il Comune aveva già fatto una propria parte nel 2017, come pure aveva provveduto con specifica deliberazione la stessa università d'Annunzio nel 2019 per la propria quota di finanziamento. Mancavano i provvedimenti e le risorse economiche da mettere in campo da parte della Regione. Quella che ha vinto le elezioni e che sta governando, quella che si ricorda di fare qualcosa per Chieti solo in prossimità della prossima campagna elettorale regionale".

"Su questo - incalza - i consiglieri di Fratelli d'Italia si vogliono dire orgogliosi, e se a questo chiedono di plaudire oggi, non è difficile spiegarsi e spiegare ai cittadini il perché la nostra amministrazione ha dovuto dichiarare il predissesto dell’ente e perché non riesce a provvedere al rifacimento delle buche stradali se non con le toppe d’asfalto. Quelle è ancora possibile garantirle, molto difficile mettere riparo a ben altri buchi: voragini finanziarie e gestionali e amministrative creatisi e stratificatesi in un decennio e non già a partire dall’ottobre 2020. Su questo sicuramente c’è poco da sorridere, e se proprio lo si deve fare questa è l’unica realtà di merito che loro possono legittimamente rivendicare".