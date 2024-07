La denuncia di Ali: "Nuovi tagli per Province e Comuni abruzzesi"

Nuovi tagli per Province e Comuni abruzzesi: a denunciarlo è la Lega delle autonomie locali - Ali spiegando che salgono a oltre 37 milioni i tagli nella nostra regione decisi nell’ultima legge di bilancio.

"Ai 30 milioni di contributo alla finanza pubblica a carico dei Comuni e delle Province abruzzesi già denunciati nei giorni scorsi, si sommano circa altri 7 milioni di euro di tagli derivanti dalla spending review informatica. In dettaglio si tratta di 3,4 milioni l’anno per il 2024 e il 2025", questo quanto emerge dalle elaborazioni condotte dal direttore dell’associazione di Comuni Ali Abruzzo Alessandro Paglia.

"È un taglio che non risparmia nessun Comune e nessuna Provincia della nostra regione - dichiara quest'ultimo - e che riguarda la spesa in beni e servizi digitali e informatici, proprio quelli di cui avremmo più bisogno per modernizzare le amministrazioni. Si taglia una spesa essenziale nel bel mezzo della transizione digitale”.

Sulla Stessa linea il sindaco di Tollo Angelo Radica, membro della presidenza nazionale di Ali: “Tra taglio alla spesa corrente e taglio alle spese informatiche vengono toccate voci essenziali per dare piena attuazione alle opere e alle finalità del PNRR. Questo è solo un antipasto di quello che ci aspetta con l’autonomia differenziata”.