"Il degrado ad accogliere la carovana del Giro E in piazza Garibaldi": la denuncia di Andrea Di Ciano (Italexit) 

"Sicuramente la città non farà una bella figura, ringraziamo l'amministrazione comunale per questo". Il coordinatore provinciale di Italexit, Andrea Di Ciano lancia l'accusa sul decoro cittadino.

"In città è prevista nel pomeriggio di domenica il passaggio della tappa Teramo - San Salvo, - ricorda l'esponente del partito di Gianluigi Paragone - oltre che di una competizione speciale che arriverà con la carovana Rosa. Si tratta del Giro E, quest'ultima è un e-bike Experience organizzata dalla Rcs Sport unica nel suo genere che si svolge nei giorni del giro e ricalca in parte il percorso con biciclette da corsa con pedalata assistita, luogo centrale sarà Piazza Garibaldi, che accoglierà la carovana con una piazza non proprio all'altezza.

Semmai i due bagni pubblici sono chiusi ormai da anni,il degrado e lo squallore che i turisti e gli stessi organizzatori si troveranno davanti non lo dimenticaranno facilmente. Rifiuti di ogni genere e coperte, all'interno delle scalinate dei bagni pubblici".