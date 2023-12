L'affondo di D'Alfonso: "Mentre Marsilio inaugura rotatorie, il governo ci ha tolto più di due miliardi"

“Un presidente di Regione che si riduce a inaugurare rotatorie è la cristallizzazione del vuoto pneumatico che ha caratterizzato questi 58 lunghissimi mesi di giunta regionale targata centrodestra. Quasi 5 anni in cui non è stato aperto un cantiere degno di tal nome, né c’è stato per gli abruzzesi qualcosa di tangibile scaturito dalla politica dei marsiliesi”. Inizia così l’attacco dell’onorevole Luciano D’Alfonso nei confronti del presidente della giunta regionale Marco Marsilio dopo aver appreso dell’inaugurazione di una rotatoria a Vasto.

“Mentre Marsilio inaugura rotatorie, il governo - dice D’Alfonso- ci ha tolto: 1 miliardo 465 milioni per la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma; 350 milioni di euro destinati all’alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica; 555 milioni del Pnrr riservati a 1.861 progetti degli enti locali. A tutto questo si aggiungono: il taglio di numerosi collegamenti e il declassamento dell’aeroporto d’Abruzzo, che nella bozza del piano nazionale degli aeroporti viene posto al di sotto dell’aeroporto di Ancona,cui è stato conferito il ruolo di nodo strategico della rete; la chiusura del centro sportivo Le Naiadi a Pescara, il cui affidamento ha generato anche un’inchiesta dalla magistratura. Ecco spiegati i motivi per cui il presidente in scadenza della Regione inaugura rotatorie: non ha fatto null’altro, eccezion fatta per sfilate di moda e tuffi in piscina”.

D’Alfonso conclude così: “Per Marsilio ogni sostegno affinché possa inaugurare presto i cantieri di riordino destinati agli spazi esterni dell’interporto di Manoppello, i corpi C ed F dell’ospedale di Chieti e i lavori in cammino dell’ospedale di Vasto, magari tenendo il microfono insieme al presidente della camera di commercio Chieti-Pescara. Ho esaminato attentamente queste tre (2+1) procedure e su di esse ho visto un disegno organico, dopo aver valorizzato il detto e non detto telefonico riguardante queste opere collocate in procedura adulta o itinerante. Infine, mi ingegnerò affinché si possa fare una bella festa celebrativa con due note società di comunicazione del territorio”.