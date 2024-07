Crisi idrica nel Chietino, la deputata Torto si rivolge al governo Meloni

La deputata abruzzese Daniela Torto torna sul problema relativo alla crisi idrica chiedendo interventi immediati. Nelgi ultimi mesi, fa sapere la stessa di aver ripetutamente proposto al governo Meloni di investire nel risanamento e potenziamento della rete idrica in Italia. "Tutte proposte bocciate - dice - . In Abruzzo il 62,5% dell'acqua viene dispersa nella rete e dopo la Basilicata si attesta come la regione peggiore d'Italia. A Chieti il 70,4% di dispersione è un dato che non può lasciare inermi".

"La rete idrica abruzzese - continua la deputata del Movimento 5 stelle - con una dispersione superiore al 50%, non è in grado di assicurare una fornitura continua e affidabile di acqua ai cittadini. Per ogni litro erogato alla fonte ne giunge a destinazione meno della metà. Senza queste dispersioni non ci sarebbe più ragione di interrompere il servizio a migliaia di abruzzesi".

La situazione, come ogni estate, torna ad essere insostenibile.

"Le continue interruzioni idriche non rendono efficiente il servizio ed è assolutamente comprensibile il disagio di commercianti, ristoratori, albergatori, famiglie e turisti. Bisogna intervenire ora!. Il presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dovrebbe porre come priorità il problema della dispersione di acqua e quindi la ricostruzione della rete idrica. Altro che raddoppio ferroviario Pescara-Roma o fantomatici ponti sullo Stretto. Senza un’adeguata gestione dell’acqua, settori chiave come ristorazione, commercio, agricoltura e turismo saranno gravemente compromessi. Regione Abruzzo - conclude Daniela Torto - vuole rispondere o no al grido di aiuto che si solleva in questi giorni dai cittadini abruzzesi?".

