Primo consiglio regionale tra le polemiche, D'Amico e il Pd: "Il centrodestra già litiga per le poltrone"

"Il centrodestra ha deciso di non condividere in alcun modo con l'opposizione la scelta del nome relativo al presidente del Consiglio regionale. Eppure questo è un ruolo che dovrebbe rappresentare pienamente l’aula del Consiglio e la sua pluralità. L'opposizione ha appreso, solo al momento del voto, un'indicazione non più discutibile del candidato della maggioranza. Un metodo che non condividiamo in quanto riferito alla scelta di un ruolo istituzionale rappresentativo di tutta l'Assemblea legislativa. Per questo abbiamo votato scheda bianca in tutte le fasi di voto, al fine di rimarcare l'importanza del coinvolgimento dell'intero Consiglio regionale su decisioni così importanti per lo svolgimento dei lavori" ad affermarlo è il consigliere regionale Luciano D'Amico a margine della riunione d'insediamento della XII legislatura.

Presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo è stato confermato Lorenzo Sospiri (Forza Italia) davanti a 30 consiglieri presenti in aula e votanti: 13 le schede bianche, ovvero quelle dell'opposizione, e 17 a suo favore.

"Tutte le forze del patto per l’Abruzzo sono riunite intorno alla figura di Luciano D’Amico per rilanciare e costruire un progetto alternativo alle destre - affermano Daniele Marinelli e Silvio Paolucci, segretario regionale e capogruppo del Partito Democratico d’Abruzzo - . Di fronte all’irresponsabilità di questa maggioranza, che già litiga e si divide su questioni di potere di cui ai cittadini non interessa nulla, noi dobbiamo invece assumere un atteggiamento di umiltà e responsabilità: l’Abruzzo ha bisogno di un consiglio regionale che si occupi dei tanti problemi aperti e di rilanciare una regione ferma da troppo tempo. Il discorso programmatico di Marsilio è stato deludente e lontano dai problemi degli abruzzesi: non può essere una priorità iniziare la legislatura regionale parlando di legge elettorale regionale e del numero degli assessori della giunta regionale. Per noi la priorità è incalzare il governo nazionale sul fondo nazionale per la sanità, sulle infrastrutture strategiche che sono state definanziate, sull'agricoltura e sull'opposizione al disegno di autonomia differenziata, che non può vedere la nostra Regione assecondare lo Spaccaitalia di Calderoli e della presidente Meloni".

"Auspichiamo che in questa XII legislatura si possa lavorare al meglio per il bene della Regione Abruzzo, per questo condurremo un'opposizione costruttiva, ma ferma nel rispetto della pluralità e della democrazia, sempre avendo come punto fermo il bene dei cittadini" ha concluso invece D'Amico, augurando "buon lavoro al consigliere Antonio Blasioli, eletto in quota opposizione per il ruolo di vicepresidente del consiglio regionale, e alla consigliera Erika Alessandrini per l'elezione a consigliere segretario dell'ufficio di presidenza. In questi due importanti ruoli l'opposizione sarà garanzia di ascolto della voce di tutti gli abruzzesi e delle loro necessità".