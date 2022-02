Il consiglio regionale approva una legge per sostenere il mototurismo con un occhio all'accessibilità

Il consiglio regionale ieri ha approvato all'unanimità una legge regionale volta a regolamentare e sostenere il mototurismo, con un occhio all’inclusione di persone con disabilità e alla valorizzazione del territorio. Un settore in pieno “boom” quello del turismo su due ruote, che conta circa 12 milioni di presenze l’anno e 1,5 milioni di italiani coinvolti.

La proposta di legge è partita dal consigliere regionale Francesco Taglieri, che commenta: "Rendere l’Abruzzo appetibile ai mototuristi regolarizzando percorsi, soste e regole di tutela del territorio è indispensabile al fine di intercettare l’enorme sviluppo economico legato a questo particolare modo di viaggiare. Per questo ho voluto presentare sul tavolo della Regione Abruzzo una legge che vada a incentivare e regolamentare il mototurismo con il fine di renderlo accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità".

Su quest'ultimo punto è stato dedicato un articolo specifico all’interno della proposta di legge, che permette alla Regione di promuovere e sostenere quelle attività di mototurismo effettuate con particolari mezzi che possano essere condotti da soggetti diversamente abili o che possano portare, oltre al conducente, anche i soggetti con problemi motori.

"Inoltre – continua Taglieri – si contemplano dei finanziamenti specifici per favorire tali attività e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo possibile l’accesso e la fruibilità della rete mototuristica anche, ad esempio, a particolari tipologie di moto come motocarrozzette o sidecar. Sono molto soddisfatto che il consiglio regionale tutto abbia inteso l’enorme potenzialità di una programmazione accurata sul tema con programmi triennali e annuali”.