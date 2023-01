Consiglio regionale: Massimo Verrecchia è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia

Massimo Verrecchia è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale: lo ha eletto all'unanimità il gruppo consiliare nei giorni scorsi. Verrecchia assumerà la carica di consigliere regionale e capogruppo nella terza seduta dell'assemblea nel mese di gennaio: martedì prossimo infatti ci sarà la surroga e nella riunione successiva l'ingresso ufficiale.

Verrecchia, dirigente regionale e capo di gabinetto dello staff del presidente della Regione, Marco Marsilio, è diventato consigliere regionale subentrando, come primo non eletto tra i meloniani, a Mario Quaglieri, nominato mercoledì scorso assessore al Bilancio e al Patrimonio al posto di Guido Liris, eletto senatore alle elezioni del 25 settembre e dimessosi dalla carica regionale lo scorso 31dicembre. Le dimissioni hanno determinato la titolarità di Quaglieri entrato a palazzo dell'Emiciclo nel marzo del 2019 proprio in sostituzione di Liris nominato assessore. Verrecchia sostituisce nel ruolo di capogruppo Guerino Testa, eletto deputato alle politiche del 25 settembre. Testa è stato sostituto da Leonardo D'Addazio, primo dei non eletti.

All'interno del gruppo di Fratelli d'italia nei prossimo giorni ci sarà anche la sostituzione alla guida della commissione sanità che era presieduta da Quaglieri, a capo della quale è stato designato D'Addazio. Il gruppo è formato da 5 consiglieri: oltre a D'Addazio e Verrecchia, Marco Cipolletti, eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle , poi passato nel Gruppo Misto e a Fdi, Umberto De Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega ai Trasporti, e il presidente, Marsilio.