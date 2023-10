Iniziati in commissione i lavori per il regolamento a tutela della nuova piazza San Giustino

Si è svolta questa mattina, nella sala convegni del museo Barbella, la riunione congiunta delle commissioni consiliari Lavori Pubblici, Cultura, Commercio, Statuto e regolamento sulle regole per l’utilizzo di piazza San Giustino.

Dopo il vaglio degli organismi consiliari, il documento dovrà passare all’esame e alla discussione del consiglio comunale. Alla seduta, convocata dal presidente della Commissione Lavori Pubblici Vincenzo Ginefra, hanno partecipato gli assessori ai Lavori Pubblici, alla Cultura e al Commercio Stefano Rispoli, Paolo De Cesare, Manuel Pantalone, oltre a dirigenti e funzionari comunali dei settori di competenza.

La riunione si è conclusa con la decisione di procedere con ulteriori sedute congiunte fra la commissione Lavori pubblici e ognuna delle altre tre commissioni per argomento competente.

“Nella riunione congiunta abbiamo convenuto di procedere con ognuna delle commissioni di competenza, ad arrivare, in tempi brevi, all’approvazione in consiglio – dice il presidente della commissione Lavori Pubblici Ginefra – Procederemo commissione per commissione, affrontando i vari nodi che sono stati anticipati oggi in merito agli eventi, soprattutto, ma anche alla tutela e alla massima inclusività, in modo da arrivare al consiglio con una proposta subito approvabile. Una esigenza pressante, perché è necessario attivare subito le tutela affinché la piazza possa vivere con tutte le prescrizioni efficaci e operative”.