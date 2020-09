La tac di Lanciano e le problematiche del laboratorio analisi di Chieti in commissione vigilanza

È convocata per giovedì 10 settembre all'Aquila, alle ore 10, la Commissione di Vigilanza con due questioni relative alla sanità di Chieti e provincia.

All'ordine del giorno, infatti, le "incongruenze nelle delibere Asl numero 608, 614, 615 e 659 riguardanti l'acquisizione della tac per l'ospedale di Lanciano e Risonanza Magnetica articolare per l'ospedale Covid Atessa"; il secondo punto riguarda le "problematiche del laboratorio analisi di Chieti".

In audizione l'assessore regionale Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, il direttore del Dipartimento Sanità regionale Claudio D’Amario, il responsabile sindacale Usb Mario Frittelli.

Il primo punto all'ordine del giorno avrà come relatore il consigliere regionale Francesco Taglieri, componente della Commissione Vigilanza: "le perplessità evidenziate riguardano in particolare l’urgenza e l’improcrastinabilità dell’intervento, per destinare la tac al presidio di Vasto in cui risulta recentemente inaugurata una nuova tac 80 strati, togliendola al presidio di Lanciano in cui ne esiste una 16 strati, in servizio dal 2007, che serve un bacino esteso fino a circa 150000 utenze per oltre 10000 esami/anno" evidenziano dal M5S Abruzzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul secondo punto, relativo alle problematiche del laboratorio analisi di Chieti, a relazionare sarà lo stesso presidente di Commissione Pietro Smargiassi, che porterà all'attenzione dei commissari alcune criticità sia strutturali che in materia di sicurezza che insisterebbero nei locali.