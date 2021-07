Il sindaco di Chieti Ferrara è il secondo più amato d'Abruzzo: la classifica del Sole 24 ore

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è al 42esimo posto della graduatoria che misura il gradimento dei primi cittadini della città capoluogo in tutta Italia, pari merito con il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, secondo in Abruzzo. Il dato emerge dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale “Governance Poll”, effettuata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi (lunedì 5 luglio).

Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione.

Secondo l'indagine del quotidiano economico, il più amato è il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Tornando in Abruzzo, il primo cittadino di Chieti risulta aver perso lo 0,3% di consenso dal giorno dell'elezione, il 5 ottobre 2020.

Il sindaco abruzzese più amato risulta essere Pierluigi Biondi, primo cittadino dell'Aquila dal 2017, che si piazza all'ottavo posto della graduatoria nazionale e risulta aver aumentato il consenso del 5,5% dall'elezione.

Bisogna scendere fino al 57esimo gradino per trovare il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, in carica dal 2018, che ha perso lo 0,3% dei consensi. Ancora più giù, all'81esimo posto, il primo cittadino di Pescara Carlo Masci, sindaco dal 2019, che dall'elezione ha perso il 2,3% dei consensi.

Il sondaggio di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore prende in considerazione anche i presidenti di Regione. Il più amato è il veneto Luca Zaia, che conquista addiritturo il 4% in più dei consensi. L'abruzzese Marco Marsilio è al 13esimo posto: secondo l'indagine, dall'elezione ha perso il 4,4% del consenso.