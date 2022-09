Cinque pullman dall'Abruzzo in partenza per la festa della Lega a Pontida

Sono cinque i pullman in partenza oggi, 17 settembre dall'Abruzzo alla volta di Pontida, per la tradizionale festa della Lega in programma domenica 18 settembre. Lo hanno fatto sapere i vertici abruzzesi del Carroccio, che partiranno alla mezzanotte verso la località del Bergamasco dove da anni si tiene l'incontro.

Nelle scorse settimane i vertici politici ed organizzativi della Lega avevano lanciato una campagna di adesione con lo slogan “vieni con noi” per una massiccia presenza di iscritti ed appassionati allo storico raduno nazionale del Carroccio.

“La Lega risponde sempre presente, in ogni occasione - commenta il segretario organizzativo regionale, Luca Danaschi - in questo caso la grande risposta in termini di presenza ed affezione ai valori leghisti, assume un significato ancora più forte se si considera che siamo da circa due mesi in campagna elettorale e che tutti abbiamo capito che a Pontida a una settimana dal voto bisognava esserci”.

A gestire, insieme ai vertici del partito e Danaschi le operazioni i quattro responsabili, uno per provincia, Gianmarco Izzo per L’Aquila, Arianna Concella per Chieti, Riccardo Chiavaroli per Pescara e Maria Di Domenico per Teramo.