Chiusura cinema di Megalò, Marcozzi (M5s): "Danno gravissimo per i lavoratori e per Chieti che si ritrova senza sala"

È un danno grave, per i dieci lavoratori licenziati e per la città di Chieti che si ritrova senza un cinema, la chiusura del multisala Movieland all'interno del centro commerciale Megalò.

A commentare la notizia è la capogruppo M5S in Regione Abruzzo, Sara Marcozzi: "Per anni abbiamo assistito al continuo espandersi dei grandi centri commerciali, con l'apertura costante di negozi e sale cinematografiche che hanno finito col mettere in ginocchio le realtà storiche all'interno delle città. Eppure, nonostante tutto, dieci posti di lavoro vengono persi senza che nessuno, in questi mesi, sia stato in grado di trovare una soluzione diversa. Così, dal primo maggio, si pone direttamente fine alle proiezioni. È un danno gravissimo - continua - per i lavoratori e per Chieti. Si perde un punto di riferimento essenziale per la promozione della cultura, un luogo di ritrovo che questa città non può permettersi di non avere”.

Marcozzi ricorda di aver firmato l'emendamento che nell'ultima legge di bilancio ha consentito lo stanziamento dalla Regione Abruzzo di 100mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza del Supercinema. Ora la consigliera regionale invita a sfruttare quei fondi sal fine di restituire la struttura di via Spaventa ai cittadini il prima possibile.

"Parliamo di una struttura che mai come in questo momento deve tornare a essere centrale nella vita cittadina. Dopo anni e anni di attesa, adesso i fondi ci sono ed è il momento di tenere fede alle promesse fatte. I cittadini teatini - conclude - meritano fatti concreti e che venga promossa la cultura con ogni mezzo. Mi auguro che ci sia una svolta il prima possibile”.