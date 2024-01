"Chiesa di San Francesco a Chieti e Sant'Urbano a Bucchianico, dal governo solo abbandono": la rabbia di Torto (M5s)

“Da quando il centrodestra è al governo di questo Paese, i nostri territori sono stati completamente abbandonati. Il Ministero di Sangiuliano dimostra la propria inefficienza sui lavori in programmazione nei comuni abruzzesi: penso, tra gli altri, alla chiesa di San Francesco a Chieti e alla chiesa di Sant' Urbano a Bucchianico. Ho già denunciato questa situazione che paralizza l'avanzamento dei lavori per cui le disponibilità economiche sono state ottenute durante i governi precedenti e confermati durante il governo Conte grazie al mio impegno personale".

A dirlo è la deputata bucchianichese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

“Mi sono battuta con i cittadini e in Parlamento per garantire che i fondi non si perdessero e per far partire questi lavori attesi da anni. I progetti erano partiti con dettagliati cronoprogrammi ma con il governo Meloni, per l'Abruzzo e la provincia di Chieti, non si muove più nulla! Non mi fermerò.

Presenterò oggi stesso l'ennesima interrogazione per svegliare dal suo torpore il Ministro, che da quando si è insediato non pensa altro che alla propaganda e ai giochi di poltrona, come il caso del teatro di Roma in questi giorni. Probabilmente non otterrò alcuna risposta, in pieno stile centrodestra, ma continueremo a insistere a tutela dei nostri territori e dell'impegno che oggi viene bloccato da incompetenza e menefreghismo".