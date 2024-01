Il centrodestra si spacca in Sardegna: a rischio la candidatura di Marsilio alla Regione?

Marco Marsilio potrebbe essere a rischio candidatura per le prossime Regionali. Nelle ultime ore sta tenendo banco la vicenda Sardegna. A quarantacinque giorni dalle elezioni regionali (si voterà il 25 febbraio) infatti sull'isola la Lega e il Partito sardo d’azione chiedono la conferma del governatore uscente Christian Solinas. Il resto della coalizione (FdI, Forza Italia e centristi) vogliono il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, fedelissimo di Giorgia Meloni.

Come riporta IlManifesto, il vicesegretario nazionale della Lega, Andrea Crippa ha dichiarato che "prima delle europee vanno al voto quattro regioni e la Lega è per riconfermare i presidenti uscenti: Solinas in Sardegna, Marsilio in Abruzzo, Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte. Se così non fosse, anche per una sola regione, si riaprirebbero i giochi su tutte le altre regioni".

Una situazione questa che potrebbe coinvolgere anche l'Abruzzo. Secondo IlMessaggero il partito di Giorgia Meloni vorrebbe decidere anche il candidato in Sardegna.

Il Corriere della Sera racconta che ora la Lega, alla luce di un probabile mancato accordo "minaccia ritorsioni".

Nei giorni scorsi a intervenire sulla questione era stato anche il deputato abruzzese di Italia Viva, Camillo D'Alessandro rivolgendosi ai partiti di centrodestra regionali: "gli abruzzesi hanno il diritto a sapere. È così difficile chiedere alle forze politiche del centrodestra abruzzese come stanno le cose? È così complicato chiedere alla Lega in Abruzzo se smentisce o meno il proprio leader nazionale? A Roma sanno che le candidature a presidente sono bloccate, ma in Abruzzo Marsilio è candidato oppure no?".