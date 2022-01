Caro energia, Padovani (Psi) attacca Marsilio: "Nessuna misura contro l'aumento delle bollette"

Famiglie e imprese fanno i conti con il vertiginoso aumento del costo dell'energia del gas, quasi triplicato.

Il segrerario regionale del partito socialista, Gianni Padovaniaccusa il presidente della Regione, Marco Marsilio "che - secondo Padovani - anche a fronte di questa grave criticità, fa finta di niente. È tempo di sostenere gli utenti con opportune misure anche di taglio locale verso le famiglie e verso le aziende maggiormente in difficoltà. Urge un intervento selettivo per sterilizzare quantomeno la quota relativa alle accise regionali, al fine di dare un reale segnale effettivo ed efficace di sostegno. Un primo piccolo aiuto, un segnale politico per aiutare i cittadini meno abbienti e le realtà produttive oggi impossibilitate a sostenere i rincari".

Secondo Padovani l'occasione per intevenire sulla questione "è il Pnrr, le cui risorse sono destinate per buona parte alla transizione ecologica: questa è l'ultima possibilità che ha Marsilio per rispettare le promesse fatte, prevedendo incentivi destinati alle famiglie ed alle imprese, per favorire la loro transizione green o attraverso la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili o attraverso strumenti che garantiscano risparmio con l’efficientamento energetico delle abitazioni".