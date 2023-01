Montagna in crisi, l'assessore D'Amario incontrerà il ministro Santanché per la carenza neve in Appennino

La pesante crisi che sta investendo le stazioni sciistiche invernali dell’Appennino, comprese quelle abruzzesi, per la grave carenza di neve sarà al centro dell’incontro fissato mercoledì 11 gennaio alle ore 10 nella sede del ministero del Turismo.

È quanto fa sapere il coordinatore nazionale della commissione Turismo della conferenza delle Regioni, Daniele D’Amario, dopo un breve colloquio con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

«Il tavolo di lavoro che si andrà a costituire», precisa il coordinatore nazionale, «si pone l’obiettivo di studiare un pacchetto di aiuti destinato alle attività dell’Appennino in grado di ridurre le conseguenze negative della mancanza di neve sugli impianti di risalita, ma anche di pensare politiche di sviluppo e di ammodernamento delle strutture sciistiche di risalita e innevamento artificiale, con la creazione di un fondo speciale per la montagna. Il tavolo con il ministro Santanchè parte con la presenza delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana, ma è chiaro che la partecipazione alla riunione di mercoledì è aperta anche ai rappresentanti delle regioni dell’Appennino Centrale e Meridionale. In questo momento è necessario dare un segnale concreto agli operatori turistici della neve che rischiano seriamente di vedere compromessa una stagione invernale che invece era partita sotto i migliori auspici».