Carenza idrica, parla Marcozzi: "Non chiamatela emergenza, si tratta di una condizione strutturale consolidatasi negli anni"

“L'assurdità della situazione idrica della nostra regione è tutta racchiusa nell’inerzia di molti. Non chiamatela emergenza, non è corretto, si tratta di una condizione strutturale consolidatasi negli anni, meglio parlare di ‘crisi’ idrica” a dirlo è Sara Marcozzi, ex consigliere regionale già presidente della commissione di inchiesta sull’acqua, oggi Responsabile regionale Ambiente e Territorio per Forza Italia.

“Leggo in questi giorni interventi allarmati di consiglieri regionali (ex e nuovamente in carica) che nella passata legislatura hanno votato contro, per fini miserabilmente elettorali, l’istituzione di una Commissione dedicata all’acqua o leggo richieste di aiuto da parte di presidenti di società di gestione che nulla, almeno nulla pare, hanno fatto per pervenire all’unica soluzione possibile del problema: la fusione delle attuali sei società di gestione in un’unica grande società abruzzese" sostiene Marcozzi parlando di una “Abruzzo Acque” che abbia la capacità di programmare e sostenere gli interventi necessari all’interconnessione delle reti tra le odierne 6 società, per portare l’acqua da dove ce n’è in abbondanza a dove serve.

"Gli interventi necessari sono tutti scritti nella relazione finale della Commissione di inchiesta che ho presieduto nella passata legislatura consiliare regionale - ricorda - . Serve solo volontà politica da parte degli amministratori di procedere a una svolta nella gestione del sistema idrico abruzzese e la volontà dei presidenti delle società di gestione di fare un passo indietro nell’interesse dell’intera comunità abruzzese. Mi domando cosa altro deve accadere per mettere in sicurezza le nostre riserve idriche!”.