L'assessore regionale Nicola Campitelli passa a Fratelli d'Italia

L'assessore regionale Nicola Campitelli entra ufficialmente in Fratelli d'Italia: a confermare il passaggio è il senatore e segretario regionale del partito di Giorgia Meloni, Etelwardo Sigismondi.

"Diamo il benvenuto - dichiara - all'assessore regionale Nicola Campitelli, professionista e amministratore di grande valore noto per il suo profondo attaccamento al territorio, dimostrato nel corso della sua lunga attività politica e istituzionale. Conosco bene l'impegno di Nicola nei confronti dell'Abruzzo e in particolare della provincia di Chieti. Campitelli ha, infatti, dimostrato negli anni una grande conoscenza e attenzione sulle esigenze del territorio. La sua esperienza e la sua dedizione rappresenteranno un importante valore aggiunto per Fratelli d'Italia".

Campitelli tre mesi fa aveva lasciato la Lega Salvini Premier spiegando che non sussistevano più "le condizioni per continuare il cammino insieme" e aveva rimesso le deleghe al presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Ora entrambi fanno parte dello stesso partito.