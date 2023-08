"Il campetto della villa comunale di Chieti intitolato a Sergio Marchionne": scatta la mozione

Una mozione per intitolare il ristrutturato campetto della villa comunale a Sergio Marchionne, storico manager della Fiat nato nel 1952 a Chieti, è stata depositata dai consiglieri di Fratelli d'italia Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro, Roberto Miscia dopo la proposta nata durante la presentazione del libro a lui dedicato, del direttore di Confartigianato Chieti - L'Aquila, Daniele Giangiuli e degli amici Perinelli, Frezzini e Massone.

"Abbiamo accolto con interesse ed entusiasmo la proposta - dichiarano i tre consiglieri di minoranza - perché siamo certi che il campetto della villa, che vedrà nuova vita grazie al finanziamento della Regione Abruzzo e all'interessamento del presidente Marsilio, sarà luogo di ritrovo delle nuove generazioni, alle quali abbiamo il dovere morale di consegnare la memoria del passato e la visione del futuro".

"In seguito alla riunione dell'Ufficio di presidenza, di cui faccio parte - aggiunge il consigliere Giampietro - in cui abbiamo trattato la questione delle intitolazioni, abbiamo deciso, nelle more che non venga approvato un apposito regolamento dalle Commissioni competenti, che per il momento, le intitolazioni che possono determinare modifiche alla toponomastica, sono sospese, per le altre intitolazioni, invece, che riguardano personaggi morti da più di dieci anni, andremo in consiglio comunale. Nel caso di specie, invece, come prevede la legge (n. 1188 del 23 giugno 1927 circolare ministero dell'Interno n. 82/2023) bisogna avere l'avallo del prefetto. Sarò io stesso, con una delegazione composta dai colleghi consiglieri di FdI, dal direttore Giangiuli e dagli amici e familiari di Marchionne, a recarmi da lui per spiegargli il sentimento di plauso ed appartenza che motiva la nostra richiesta. Sono certo che sua eccellenza oltre a capire le nostre motivazioni, si farà egli stesso promotore di tale scelta".

Di diverso avviso il presidente del consiglio comunale, Luigi Febo, secondo il quale: “La figura e l’opera del nostro concittadino Sergio Marchionne merita molto di più che l’intitolazione di un campo sportivo, per questa ragione e anche per evitare che il suo nome diventi appannaggio di iniziative politiche inappropriate, mi farò promotore di una condivisione ampia e trasversale affinché si trovi il giusto tributo alla memoria di un personaggio teatino tanto straordinario"

Febo anticipa dunque che alla prossima riunione dei capigruppo del consiglio comunale porterà "le basi di un’idea che costruiremo insieme a tutte le forze politiche, ma non solo a quelle, perché il nome di Marchionne deve unire tutta la comunità, per l’importanza che ha avuto e che continua ad avere a fronte delle competenze e di un talento riconosciutogli a livello mondiale. Dunque non solo la politica, perché mai il suo nome è stato accostato a questo o quel partito, ma dobbiamo coinvolgere la sua città, che è fatta di forze economiche, civiche, culturali, nonché sportive, perché in vita il nostro manager ha praticato anche lo sport qui a Chieti, per trovare a Marchionne il tributo che la sua storia e le sue origini meritano. Un luogo, un monumento, un evento che si ripeta e che abbia nei giovani e nel loro futuro un simbolico passaggio di testimone, questo serve per far fare passi avanti a una vita che si è interrotta prematuramente e per dare alla sua visione altro tempo. Questo - chiude - come amministrazione dobbiamo costruire, dandogli qualità, futuro e un orizzonte concreto da realizzare al più presto e insieme".